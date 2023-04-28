Кедр – уникальный по своим оздоравливающим свойствам материал. В доме из кедрового бруса проходят хронические заболевания органов дыхания, перестают мучать головные боли, налаживается сон. Благодаря малому проценту гигроскопичности кедра, брус из него получается ровным и без трещин, а значит в доме не будет сквозняков.

Мы строго соблюдаем технологии и контролируем качество на каждом этапе производства: отбор древесины по геометрии и дефектам, атмосферная сушка для выравнивания влажности по всему объему доски, затем мягкая сушка в сушильном комплексе. Выполняем предварительную строжку, выторцовывание дефектов, сортировку заготовок. Производится склеивание по длине, калибровка, склеивание по ширине/высоте, профилирование.

Мы делаем классный клееный брус: без трещин, деформации, скручивания с красивой обработанной поверхностью. Дом из такого бруса собирается за 7-10 дней.