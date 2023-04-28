Приходит время, когда люди начинают мечтать о переезде в свой дом. У каждой семьи свои представления об идеальном доме, мы же превращаем мечту в реальность. Свое производство клееного бруса, свои специалисты по проектированию, свои строительные бригады – мы контролируем каждый этап и получаем в итоге красивый и теплый дом.
Свое производство клеёного бруса из сибирской сосны и кедра.
Немецкое высокоточное оборудование
Клей шведского производителя класс безопасности Е0
Строим дома и бани из бруса кедра и сибирской сосны
С 2008 года более 800 счастливых семей заехали в построенные нами дома
Мы проектируем дома так, чтобы семьям было жить комфортно: это площади спальни не менее 16-18 кв.м., высокие потолки от 3.2 м, наличие достаточного количества гардеробных, кладовых и подсобных помещений.
Строим дома и бани из бруса кедра и сибирской сосны
С 2008 года более 800 счастливых семей заехали в построенные нами дома
Ширина бруса от 200 мм позволяет сэкономить на дополнительном утеплении
Мы изготавливаем клееный брус из кедра, сосны, ели с различными профилями, создающим благодаря шипу-пазу монолитную непродуваемую стену. Дом из клеёного бруса не нуждается в повторной обработке стыков. Такой дом хорошо удерживает тепло и не требует больших расходов на отопление.
Цены от производителя
Свое производство позволяет нам предлагать цены без наценки посредников
Наш завод выпускает от 600 до 900 кубометров продукции в месяц: наших мощностей хватит, чтобы вы получили свой домокомплект точно в срок.
Наша немецкая производственная линия Hundegger – гарантия точности размеров (погрешность менее 1 миллиметра) и широкие технические возможности. Оборудование режет соединения любой сложности, например, «ласточкин хвост». Благодаря этому мы берем заказы на нестандартные проекты.
Кедр – уникальный по своим оздоравливающим свойствам материал. В доме из кедрового бруса проходят хронические заболевания органов дыхания, перестают мучать головные боли, налаживается сон. Благодаря малому проценту гигроскопичности кедра, брус из него получается ровным и без трещин, а значит в доме не будет сквозняков.
Мы строго соблюдаем технологии и контролируем качество на каждом этапе производства: отбор древесины по геометрии и дефектам, атмосферная сушка для выравнивания влажности по всему объему доски, затем мягкая сушка в сушильном комплексе. Выполняем предварительную строжку, выторцовывание дефектов, сортировку заготовок. Производится склеивание по длине, калибровка, склеивание по ширине/высоте, профилирование.
Мы делаем классный клееный брус: без трещин, деформации, скручивания с красивой обработанной поверхностью. Дом из такого бруса собирается за 7-10 дней.
Безопасен ли клей, что используется в клеёном брусе? Наш ответ: мы используем в производстве клееного бруса клеевую линию шведского производителя AkzoNobel – класс безопасности E0. Что это значит? Это самый высокий класс безопасности, клей без формальдегидов, разрешен даже для контакта с пищей. Вы будете жить в доме из экологического безопасного материала, этот факт подтвержден протоколами испытаний.
С 2008 года моя компания «Агама Строй» изготовила и поставила более 1000 домов. Это прочные, красивые и теплые дома. Мы профессионалы сфере строительства домов из клееного бруса. У нас свой завод с полным циклом производства клеёного бруса и домокомплектов из него.
Мы можем предложить цены от производителя и высокое качество работ, так как все этапы изготовления и сборки дома из клееного бруса выполняются специалистами компании «Агама Строй». Наша гарантия на дома – 5 лет.
“Очень доволен работой компании "Агама Строй". Ребята все сделали на отлично! Дом "под ключ" быстро и хорошего качества. Дом теплый, удачная планировка, качественная древесина! Индивидуальный подход и приятное отношение. Рекомендую всем друзьям и знакомым.”
Шумихин Михаил
“Не один год думали какой нам построить дом. Соседка поставила дом из клеёного бруса фирмы Агама, нам очень понравился, но все таки сомневались где заказать. Она же посоветовала сходить на выставку в Уфе, где мы и познакомились с фирмой Агама и решились! И остались очень довольны! Дом был готов даже раньше запланированного срока, а собрали вообще за три дня. На данный момент уже заехали и живем, довольны, спасибо. Такую красоту делаете!”
Пожидаевы Олеся и Евгений
Друзья, компания "Агама-Строй" приглашает вас посетить наш стенд на выставке "Деревянный дом" в Москве. Выставка состоится 20-23 апреля в МВЦ "Крокус-Экспо". Мы ждем Вас у нашего стенда К19-2 зал 15 в павильоне 3.
19-22 декабря 2022 года директор компании «Агама-Строй» Генералов Станислав Иванович в составе делегации из Республики Марий Эл посетил Беларусь по приглашению Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты.
В Минске российскую деловую делегацию принимали в Администрации Фрунзенского района. В расширенной встрече и переговорах участвовали руководители управлений экономики, торговли и ЖКХ, а также представители белорусских предприятий.
Состоялся конструктивный диалог по вопросам возможного сотрудничества с марийскими предприятиями – производителями искусственных кож, пищевой продукции, оборудования для лабораторий и домостроения.
Делегация из Марий Эл была в гостях у ОАО «УКХ «БМК» и РДПТУП «Молочный гостинец», а также Концерна «Белнефтехим».
Компания «Агама-Строй» направилась в Ташкент с торговой бизнес-миссией. Цель данной поездки связана с поиском партнеров и популяризацией клееного бруса в странах средний Азии. Узбекистан встречает теплотой и гостеприимством.
Компания "Агама-Строй" приняла участие в строительной выставке BakuBild в столице Азербайджана городе Баку. В Азербайджане активно развивается разноплановое строительство, в том числе и малоэтажное строительство. Мы презентовали наш клеёный брус для домов и силовых конструкций местным строительным компаниям.
Выставка прошла довольно активно, посетители с удовольствием знакомились с новой для них технологией.
Мы также познакомились с интересными компаниями и обменялись опытом!
Высокое качество нашего клееного бруса и надежность нас, как партнёров, также оценили и за рубежом.
Например, в Казахстане стоят наши дома по проектам «Сказка» и «Михаил», мы выполнили заказ на домокомплект из клееного бруса для заказчика из Беларуси.
А еще мы делаем стоечно-балочные системы из клеёного бруса для домов по японской технологии.
Мы прошли серьезный отбор по качеству и условиям сотрудничества и поставили такие каркасы в Японию.