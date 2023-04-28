8 800 201 - 32 - 70 8 836 316 - 73 - 06
Whatsapp
8 800 201 - 32 - 70 8 83631 6 - 73 - 06
Производство
Проекты
Построенные дома
Статьи
О компании
Контакты

Мы строим мечту

Приходит время, когда люди начинают мечтать о переезде в свой дом. У каждой семьи свои представления об идеальном доме, мы же превращаем мечту в реальность. Свое производство клееного бруса, свои специалисты по проектированию, свои строительные бригады – мы контролируем каждый этап и получаем в итоге красивый и теплый дом.

01
Дом за 4 месяца - это реально!
Технические решения разработаны нами в соответствии с рекомендациями немецких заводов материалов для достижения наивысших показателей качества, надежности и энергоэффективности
01
Немецкое качество
02
Создаем уют и тепло
03
Наш клееный брус
04

О Вашем собственном доме

Свое производство клеёного бруса из сибирской сосны и кедра.

Немецкое высокоточное оборудование

Клей шведского производителя класс безопасности Е0

Строим дома и бани из бруса кедра и сибирской сосны

С 2008 года более 800 счастливых семей заехали в построенные нами дома

Мы говорим реальные сроки:
дом 200 кв.м можно поставить
за 4 месяца!

  • 2 месяца - очередь на производство, в это время ставят фундамент.
  • 1 неделя – производство домокомплекта.
  • 1,5 недели - монтаж домокомплекта.
  • 3-4 недели - монтаж кровли.
  • 3-4 недели – покраска дома.
  • 1 неделя - монтаж окон.

Мы проектируем дома так, чтобы семьям было жить комфортно: это площади спальни не менее 16-18 кв.м., высокие потолки от 3.2 м, наличие достаточного количества гардеробных, кладовых и подсобных помещений.

Строим дома и бани из бруса кедра и сибирской сосны

С 2008 года более 800 счастливых семей заехали в построенные нами дома

Из клееного
бруса

Ширина бруса от 200 мм позволяет сэкономить на дополнительном утеплении

Мы изготавливаем клееный брус из кедра, сосны, ели с различными профилями, создающим благодаря шипу-пазу монолитную непродуваемую стену. Дом из клеёного бруса не нуждается в повторной обработке стыков. Такой дом хорошо удерживает тепло и не требует больших расходов на отопление.

Цены от производителя

Свое производство позволяет нам предлагать цены без наценки посредников

Изготовленного у нас
на производстве

Наш завод выпускает от 600 до 900 кубометров продукции в месяц: наших мощностей хватит, чтобы вы получили свой домокомплект точно в срок.

Наша немецкая производственная линия Hundegger – гарантия точности размеров (погрешность менее 1 миллиметра) и широкие технические возможности. Оборудование режет соединения любой сложности, например, «ласточкин хвост». Благодаря этому мы берем заказы на нестандартные проекты.

По нашим проектам

Или по представленному вами проекту
Смотреть все проекты
Что входит в стоимость дома
Шале «Сибирь»
Шале «Сибирь»
Площадь
173 кв. м
Дом из клееного бруса «Гранд»
Дом из клееного бруса «Гранд»
Площадь
161 кв. м
Дом из клееного бруса «Престиж»
Дом из клееного бруса «Престиж»
Площадь
280,5 кв. м
Дом из клееного бруса «Гавань»
Дом из клееного бруса «Гавань»
Площадь
199 кв. м
Дом из клееного бруса «Эстетика»
Дом из клееного бруса «Эстетика»
Площадь
169.5 кв. м
Дом из клееного бруса «Квартал»
Дом из клееного бруса «Квартал»
Площадь
146,9 кв. м
Дом из клееного бруса «Прима»
Дом из клееного бруса «Прима»
Площадь
171,2 кв. м
Дом из клееного бруса «Авангард»
Дом из клееного бруса «Авангард»
Площадь
295,2 кв. м
Дом из клееного бруса «Ривер»
Дом из клееного бруса «Ривер»
Площадь
309,5 кв. м
Дом из клееного бруса «Декабрь»
Дом из клееного бруса «Декабрь»
Площадь
147,2 кв. м
Дом из клееного бруса «Атис»
Дом из клееного бруса «Атис»
Площадь
101,4 кв. м
Продается дом, проект «Дом охотника»
Продается дом, проект «Дом охотника»
Площадь
250 кв. м
Дом из клееного бруса «Арарат»
Дом из клееного бруса «Арарат»
Площадь
257,8 кв. м
Гостевой дом с баней «Маргаритка»
Гостевой дом с баней «Маргаритка»
Площадь
164.6 кв. м
Дом из клееного бруса «Марина»
Дом из клееного бруса «Марина»
Площадь
122,5 кв. м
Баня «Макаровка»
Баня «Макаровка»
Площадь
49,6 кв. м
Дом из клееного бруса «Филин»
Дом из клееного бруса «Филин»
Площадь
236 кв. м
Дом из клееного бруса «Доминанта»
Дом из клееного бруса «Доминанта»
Площадь
293,5 кв. м
Дом из клееного бруса «Белла»
Дом из клееного бруса «Белла»
Площадь
291,4 кв. м
Дом из клееного бруса «Жерар»
Дом из клееного бруса «Жерар»
Площадь
кв. м
Дом из клееного бруса «Надар»
Дом из клееного бруса «Надар»
Площадь
140,7 кв. м
Банный комплекс «Левашово»
Банный комплекс «Левашово»
Площадь
153,35 кв. м
Дом «Дом Скандинавский уют- 105»
Дом «Дом Скандинавский уют- 105»
Площадь
122 кв. м
Дом из клееного бруса «Караидель»
Дом из клееного бруса «Караидель»
Площадь
140 кв. м
Дом из клееного бруса «Делоникс»
Дом из клееного бруса «Делоникс»
Площадь
244,1 кв. м
Шале из клееного бруса «Линда»
Шале из клееного бруса «Линда»
Площадь
200 кв. м
Баня «Жасмин»
Баня «Жасмин»
Площадь
67,7 кв. м
Проект «Дом охотника»
Проект «Дом охотника»
Площадь
250 кв. м
Шале в лесу
Шале в лесу
Площадь
238,96 кв. м
Дом из клееного бруса c террасами «Генри»
Дом из клееного бруса c террасами «Генри»
Площадь
356,4 кв. м
Дом из клееного бруса «Ленара»
Дом из клееного бруса «Ленара»
Площадь
180 кв. м
Дом из клееного бруса «Оптима»
Дом из клееного бруса «Оптима»
Площадь
141 кв. м
Дом из клееного бруса «Светлана»
Дом из клееного бруса «Светлана»
Площадь
162 кв. м
Дом из клееного бруса «Яльчик»
Дом из клееного бруса «Яльчик»
Площадь
160 кв. м
Дача на волге
Дача на волге
Площадь
190 кв. м
Дом из клееного бруса «Кульсеитово»
Дом из клееного бруса «Кульсеитово»
Площадь
180 кв. м
Баня «Гранат»
Баня «Гранат»
Площадь
176,9 кв. м
Дом из клееного бруса «Эльбрус»
Дом из клееного бруса «Эльбрус»
Площадь
242,6 кв. м
Баня из клееного бруса «Филин»
Баня из клееного бруса «Филин»
Площадь
63,75 кв. м
Дом из клееного бруса «Рамазан»
Дом из клееного бруса «Рамазан»
Площадь
207,1 кв. м
Дом из клееного бруса «Одинцово»
Дом из клееного бруса «Одинцово»
Площадь
107,8 кв. м
Зеленый Бор (Дом на лесной поляне)
Зеленый Бор (Дом на лесной поляне)
Площадь
256,7 кв. м
Дом из клееного бруса «Волна»
Дом из клееного бруса «Волна»
Площадь
136,9 кв. м
Дом из клееного бруса «Форвуд»
Дом из клееного бруса «Форвуд»
Площадь
218 кв. м
Проект дома из клееного бруса «Савёлово А»
Проект дома из клееного бруса «Савёлово А»
Площадь
135,2 кв. м
Дом «Скандинавский уют-135»
Дом «Скандинавский уют-135»
Площадь
152 кв. м
«Таёжный дом»
«Таёжный дом»
Площадь
146 кв. м
Дом из клееного бурса «Каштан»
Дом из клееного бурса «Каштан»
Площадь
111,8 кв. м
Дом из клееного бруса «Виктория»
Дом из клееного бруса «Виктория»
Площадь
253.6 кв. м
Дом из клееного бруса «Сарженка»
Дом из клееного бруса «Сарженка»
Площадь
206 кв. м
Проект дома из клееного бруса «Ясень»
Проект дома из клееного бруса «Ясень»
Площадь
192 кв. м
Дом из клееного бруса «Радость»
Дом из клееного бруса «Радость»
Площадь
199,4 кв. м
Дом из клееного бруса «Михаил»
Дом из клееного бруса «Михаил»
Площадь
160 кв. м
Дом из клееного бруса «Илья»
Дом из клееного бруса «Илья»
Площадь
173 кв. м
Дом из клееного бруса «Державино»
Дом из клееного бруса «Державино»
Площадь
196,7 кв. м
Дом из клееного бруса «Калита»
Дом из клееного бруса «Калита»
Площадь
194,6 кв. м
Дом из клееного бруса «Шале»
Дом из клееного бруса «Шале»
Площадь
191 кв. м
Дом из клееного бруса «Сказка»
Дом из клееного бруса «Сказка»
Площадь
179 кв. м
Дом из клееного бруса «Боярин»
Дом из клееного бруса «Боярин»
Площадь
640 кв. м
Дом из клееного бруса «Сатурн»
Дом из клееного бруса «Сатурн»
Площадь
258 кв. м
Баня из клееного бруса «Лилия»
Баня из клееного бруса «Лилия»
Площадь
32 кв. м
Дом из клееного бруса «Алексей»
Дом из клееного бруса «Алексей»
Площадь
222,8 кв. м
Дом-баня из клееного бруса «Савелово»
Дом-баня из клееного бруса «Савелово»
Площадь
125 кв. м
Дом из клееного бруса «Валерий»
Дом из клееного бруса «Валерий»
Площадь
102 кв. м
Дом из клееного бруса «Виктор»
Дом из клееного бруса «Виктор»
Площадь
117 кв. м
Дом из клееного бруса «Ступино»
Дом из клееного бруса «Ступино»
Площадь
74,5 кв. м

Из клееного бруса
из сибирского кедра и сосны

Кедр – уникальный по своим оздоравливающим свойствам материал. В доме из кедрового бруса проходят хронические заболевания органов дыхания, перестают мучать головные боли, налаживается сон. Благодаря малому проценту гигроскопичности кедра, брус из него получается ровным и без трещин, а значит в доме не будет сквозняков.

Мы строго соблюдаем технологии и контролируем качество на каждом этапе производства: отбор древесины по геометрии и дефектам, атмосферная сушка для выравнивания влажности по всему объему доски, затем мягкая сушка в сушильном комплексе. Выполняем предварительную строжку, выторцовывание дефектов, сортировку заготовок. Производится склеивание по длине, калибровка, склеивание по ширине/высоте, профилирование.

Мы делаем классный клееный брус: без трещин, деформации, скручивания с красивой обработанной поверхностью. Дом из такого бруса собирается за 7-10 дней.

Экологически безопасного

Безопасен ли клей, что используется в клеёном брусе? Наш ответ: мы используем в производстве клееного бруса клеевую линию шведского производителя AkzoNobel – класс безопасности E0. Что это значит? Это самый высокий класс безопасности, клей без формальдегидов, разрешен даже для контакта с пищей. Вы будете жить в доме из экологического безопасного материала, этот факт подтвержден протоколами испытаний.

Мы строим дома в которые
хочется возвращаться

С 2008 года моя компания «Агама Строй» изготовила и поставила более 1000 домов. Это прочные, красивые и теплые дома. Мы профессионалы сфере строительства домов из клееного бруса. У нас свой завод с полным циклом производства клеёного бруса и домокомплектов из него.

Мы можем предложить цены от производителя и высокое качество работ, так как все этапы изготовления и сборки дома из клееного бруса выполняются специалистами компании «Агама Строй». Наша гарантия на дома – 5 лет.

Генералов Станислав Иванович
Генеральный директор, Агама-Строй

И получаем отзывы от наших
любимых клиентов

“Очень доволен работой компании "Агама Строй". Ребята все сделали на отлично! Дом "под ключ" быстро и хорошего качества. Дом теплый, удачная планировка, качественная древесина! Индивидуальный подход и приятное отношение. Рекомендую всем друзьям и знакомым.”

Шумихин Михаил

“Не один год думали какой нам построить дом. Соседка поставила дом из клеёного бруса фирмы Агама, нам очень понравился, но все таки сомневались где заказать. Она же посоветовала сходить на выставку в Уфе, где мы и познакомились с фирмой Агама и решились! И остались очень довольны! Дом был готов даже раньше запланированного срока, а собрали вообще за три дня. На данный момент уже заехали и живем, довольны, спасибо. Такую красоту делаете!”

Пожидаевы Олеся и Евгений

Новости нашей компании

Бизнес миссия в Армении

28.04.23

27-28 апреля 2023 года директор и коммерческий директор представляли нашу компанию на международном мероприятии в Армении "Деловая миссия в сфере строительства".

Приглашаем на выставку в Москве!

31.03.23

Друзья, компания "Агама-Строй" приглашает вас посетить наш стенд на выставке "Деревянный дом" в Москве. Выставка состоится 20-23 апреля в МВЦ "Крокус-Экспо". Мы ждем Вас у нашего стенда К19-2 зал 15 в павильоне 3.

Мы в составе делегации посетили Беларусь

28.12.22

19-22 декабря 2022 года директор компании «Агама-Строй» Генералов Станислав Иванович в составе делегации из Республики Марий Эл посетил Беларусь по приглашению Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты.

В Минске российскую деловую делегацию принимали в Администрации Фрунзенского района. В расширенной встрече и переговорах участвовали руководители управлений экономики, торговли и ЖКХ, а также представители белорусских предприятий.

Состоялся конструктивный диалог по вопросам возможного сотрудничества с марийскими предприятиями – производителями искусственных кож, пищевой продукции, оборудования для лабораторий и домостроения.

Делегация из Марий Эл была в гостях у ОАО «УКХ «БМК» и РДПТУП «Молочный гостинец», а также Концерна «Белнефтехим».

«Агама-Строй» посетила Ташкент

05.12.22

Компания «Агама-Строй» направилась в Ташкент с торговой бизнес-миссией. Цель данной поездки связана с поиском партнеров и популяризацией клееного бруса в странах средний Азии. Узбекистан встречает теплотой и гостеприимством.

«Агама-Строй» на строительной выставке в Баку

27.10.22

Компания "Агама-Строй" приняла участие в строительной выставке BakuBild в столице Азербайджана городе Баку. В Азербайджане активно развивается разноплановое строительство, в том числе и малоэтажное строительство. Мы презентовали наш клеёный брус для домов и силовых конструкций местным строительным компаниям.

Выставка прошла довольно активно, посетители с удовольствием знакомились с новой для них технологией.

Мы также познакомились с интересными компаниями и обменялись опытом!

28.04.23

Бизнес миссия в Армении

31.03.23

Приглашаем на выставку в Москве!

28.12.22

Мы в составе делегации посетили Беларусь

05.12.22

«Агама-Строй» посетила Ташкент

27.10.22

"Агама-Строй" на строительной выставке в Баку

Все новости

Мы поставляем домокомплекты

В любой регион России и ближнего зарубежья

Так мы отправляем наши домокомплекты Заказчикам

Высокое качество нашего клееного бруса и надежность нас, как партнёров, также оценили и за рубежом.

Например, в Казахстане стоят наши дома по проектам «Сказка» и «Михаил», мы выполнили заказ на домокомплект из клееного бруса для заказчика из Беларуси.

А еще мы делаем стоечно-балочные системы из клеёного бруса для домов по японской технологии.

Мы прошли серьезный отбор по качеству и условиям сотрудничества и поставили такие каркасы в Японию.

Производство домиков для глэмпинга

Мы строим дома из клееного бруса, производим погонажные изделия, а еще открыли новое перспективное направление – изготовление перевозных домиков для глэмпинга или отдыха на природе.

Перевозка возможна стандартным транспортом. Домик полностью укомплектован, без мебели.